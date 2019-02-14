Белорусская компания вложит более 200 млн рублей в производство игрушек в Димитровграде

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Белорусская компания "Полесье" вложит свыше 200 млн рублей в производство детских игрушек на территории города Димитровград Ульяновской области. Соответствующее соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Производство белорусской компании разместится на территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград", в новом Димитровградском индустриальном парке "Мастер". Объем инвестиций превысит 200 млн рублей, трудоустроиться смогут более 150 жителей города", - говорится в сообщении Корпорации развития Ульяновской области.

По данным корпорации, в перспективе, при наличии спроса на продукцию, компания планирует увеличить число рабочих мест до 500. Проект предполагает строительство производственного и сборочного цехов, а также двух складов для полуфабрикатов и готовой продукции. Начать производство предполагается в 2020 году.

"Реализация проекта начнется на арендованных площадях совместного предприятия Корпорации развития, Камского индустриального парка (КИП) "Мастер", ПАО "Камаз" и Димитровградского индустриального парка (ДИП) "Мастер". Первоначально компания разместится на четырех тыс. кв. метров, в дальнейшем планируется расширение производства до 27 тыс. кв. м", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.