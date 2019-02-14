На Кубани появятся завод по переработке фруктов и плодохранилище

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Завод по переработке фруктов и плодохранилище с общим объемом инвестиций около 5 млрд рублей построят в 2022 году в Северском районе Краснодарского края. Соглашение об этом подписано в четверг на Российском инвестиционном форуме, сообщил журналистам вице-губернатора региона Андрей Коробка.

"Сумма инвестиционных вложений составляет 2 млрд рублей. Инициатор проекта - компания "Лебединская усадьба". В рамках реализации проекта предполагается строительство завода по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, производственной мощностью по переработке 50 тыс. т яблок в год для производства яблочного концентрата. Срок реализации проекта - 2019-2022 годы. Планируется создание 100 новых рабочих мест", - сказал он.

Вице-губернатор добавил, что также в Северском районе появится плодохранилище. "С предприятием "Сад-Гигант" подписан протокол о строительстве в Славянском районе плодохранилища на 60 тыс. т единовременного хранения сельхозпродукции с отделением переработки. В проект будет направлено 3 млрд рублей инвестиций, он будет реализован в 2022 году", - уточнил заместитель губернатора.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.