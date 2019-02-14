ФСК определится с консолидацией магистральных активов БЭСК после согласования с Россетями

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") примет окончательное решение о возможной консолидации магистральных активов Башкирской электросетевой компании (БЭСК), принадлежащих АФК "Система", после согласования с материнской компанией. Об этом сообщил ТАСС глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Пока нет решения, но мы планируем. Мы согласуем со своей материнской компаний - потом будем какие-то решения реализовывать", - сказал он.

ФСК планировала возобновить переговоры с "Системой" по покупке активов БЭСК после сделки по продаже пакета "Интер РАО". Летом 7% своих акций за 24,5 млрд рублей. "Интер РАО" выкупила у ФСК. Еще 3% купило ООО "ДВБ лизинг". В результате доля ФСК в "Интер РАО" снизилась до 8,57%.

Муров ранее сообщил журналистам, что расчеты с "Интер РАО" за пакет акций, ранее принадлежавших ФСК, должны завершиться до конца 2019 года. Средства планируется направить на консолидацию магистральных активов.

БЭСК занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории Башкирии. Компания владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ общей протяженностью около 88 тыс. км, тремя подстанциями 500 кВ, 12 подстанциями 220 кВ, 250 подстанциями 110 кВ, 334 подстанциями 35 кВ и 22,9 тыс. трансформаторными пунктами 0,4/6/10 кВ. В БЭСК входят ООО "Башкирэнерго", ООО "БСК" и ООО "БЭСК Инжиниринг". 90,47% акций БЭСК владеет "Система-Инвест" - дочерняя компания АФК "Система".