Картодром стоимостью 250 млн рублей планируют построить в Смоленской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Комплекс "Красная Дуга" намерена к 2021 году построить в Краснинском районе Смоленской области картодром с крытой трассой для тренировок и соревнований. Объем инвестиций составит 250 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Соглашение о строительстве спортобъекта подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор компании Владимир Штотланд.

"Протяженность трека, включающего разнообразные повороты и скоростные участки, составит 1,5 км, ширина - до 12 м, во время проведения соревнований комплекс сможет вместить до 10 тыс. человек. Проект планируется реализовать к 2021 году, суммарный объем инвестиций составит 250 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

В перспективе на базе картодрома инвестор намерен открыть детско-юношескую спортивную школу. "Инструкторы будут проводить теоретические и практически занятия, посвященные правилам поведения на трассе, безопасности во время движения, тактике ведения гонки, основам скоростного вождения", - отметили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.