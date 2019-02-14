На Ставрополье компания "Агрико" реализует проекты в АПК на более чем 5 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья подписали соглашение о сотрудничестве с Аграрной инвестиционной компанией "Агрико", реализующей в крае инвестпроекты на более чем 5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба губернатора края, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписи на документе поставили глава региона Владимир Владимиров и директор компании Владимир Бовин.

"Документ закрепляет намерения компании по строительству на Ставрополье комплекса по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что компания уже реализует в крае проект мясоперерабатывающего комбината на территории агропромышленного парка "Ставрополье" в Минераловодском городском округе. Предполагаемая мощность мясокомбината "Деликатесы" составит до 60,5 тонн в сутки, ориентировочная стоимость завода - около 3 млрд рублей. "Также компания планирует строительство птицеплемрепродуктора в Красногвардейском районе с объемом инвестиций около 2 млрд рублей. Планируемый годовой объем производства первой очереди - 6,5 млн яиц индейки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, развитие животноводства входит в число приоритетов краевой власти. Ежегодно до 2024 года объем господдержкки этой отрасли в крае будет составлять не менее 1,5 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.