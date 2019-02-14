BP и "Роснефть" пока не получили разрешения российских властей на экспорт газа

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Подвижек в решении вопроса о приобретении компанией BP газа у российской "Роснефти" пока нет. Об этом журналистам сообщил глава BP Роберт Дадли, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он подчеркнул, что партнеры должны получить соответствующее разрешение от российских властей.

"Нет, не думаю, что тут есть какие-то подвижки. В том смысле, что у России в этой области есть определенная политика, и мне неизвестно о том, чтобы на этом направлении был достигнут прогресс. Мы продолжаем работать с "Роснефтью", обсуждаем возможности, однако только от Российской Федерации зависит, когда текущие правила поменяются", - сказал он.

В 2018 году вице-президент "Роснефти" Влада Русакова во время телефонной конференции с инвесторами говорила, что "Роснефть" имеет определенные успехи в переговорах с ведомствами по поводу получения разрешений на поставки природного газа в адрес BP.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". В свое время "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, однако разрешения на экспорт трубопроводного газа "Роснефть" пока добиться не может.

Русакова добавила, что "Роснефть" рассчитает в рамках меморандума с BP поставлять порядка 10 млрд куб. м газа в год. До этого глава BP Роберт Дадли говорил ТАСС, что меморандум с "Роснефтью" предусматривает поставку в адрес ВР 20 млрд куб. м газа.

Ранее главный экономист ВР в России Владимир Дребенцов сообщал журналистам, что меморандум между BP и "Роснефтью", подписанный в 2017 году, предполагает поставки от 7 млрд до 20 млрд куб. м газа в год при наличии у российской нефтяной компании такой возможности.

Договоренности с ВР

В июне 2017 года "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и дочернее предприятие ВР - BP Gas Marketing Limited - планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы.

Тогда Дадли сообщал ТАСС, что компания готова с 2019 г. покупать газ у "Роснефти" после получения необходимого разрешения от властей РФ.