{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проект закона об автономной работе Рунета

Источник: операторам, не получившим оборудование для закона о Рунете, разрешат работать

Согласно законопроекту, принятому Госдумой в I чтении, операторы связи должны будут установить на своих сетях получаемое от государства оборудование для маршрутизации трафика

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Операторов связи, не получивших от государства оборудование для исполнения требований закона об устойчивости Рунета после его принятия, могут освободить от ответственности за неисполнение требований документа, которые связаны с установкой и обеспечением работы такого оборудования. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с процессом подготовки поправок к законопроекту ко второму чтению.

Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, операторы связи должны будут установить на своих сетях получаемое от государства оборудование для маршрутизации трафика.

На эту тему
Зачем нужен закон об устойчивости Рунета. И что может измениться для обычных пользователей

"Если это оборудование не предоставлено, то оператор может работать по-старому. Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить их оборудованием, то операторы работают без изменений", - рассказал источник, пояснив, что это принципиальная позиция Минкомсвязи.

Собеседник ТАСС также отметил, что на сегодняшний день в бюджет не заложены полностью все средства, необходимые на исполнение законопроекта. "Глобально деньги не заложены", - отметил он. При этом бюджетом предусмотрено финансирование создания и работы Центра управления сетью связи общего пользования, а также на создание и эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования, напомнил источник. По его словам, именно этот центр будет осуществлять контроль в рамках действия законопроекта о Рунете.

В Минкомсвязи отказались комментировать детали подготовки поправок к законопроекту и вопросы его финансирования. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что министерство плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту об устойчивости Рунета и считает, что эти изменения необходимы.

Ранее правительство одобрило законопроект об устойчивости Рунета для принятия в первом чтении с условием внесения ряда поправок ко второму чтению. В частности, в кабмине указали на правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах целостности интернета идет речь. Также в правительстве предложили дополнить документ положением о том, что установка на сетях операторов оборудования в рамках реализации законопроекта не должна ухудшать качество связи. Источники финансирования перечисленных в законопроекте мер также не определены, отметили в правительстве.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект в первом чтении 12 февраля. Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа был внесен в конце 2018 года.

Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые бы определяли источник передаваемого трафика.

Теги
РоссияНосков, Константин ЮрьевичПроект закона об автономной работе Рунета
Российский инвестиционный форум - 2019
Власти Рязанской области подписали соглашения более чем на 30 млрд рублей на форуме в Сочи
Самое крупное из подписанных инвестсоглашений касается строительства оптово-распределительного центра "Агрокомплекса Есенинский"
Читать полностью