Источник: операторам, не получившим оборудование для закона о Рунете, разрешат работать

Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, операторы связи должны будут установить на своих сетях получаемое от государства оборудование для маршрутизации трафика.

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Операторов связи, не получивших от государства оборудование для исполнения требований закона об устойчивости Рунета после его принятия, могут освободить от ответственности за неисполнение требований документа, которые связаны с установкой и обеспечением работы такого оборудования. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с процессом подготовки поправок к законопроекту ко второму чтению.

Зачем нужен закон об устойчивости Рунета. И что может измениться для обычных пользователей

"Если это оборудование не предоставлено, то оператор может работать по-старому. Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить их оборудованием, то операторы работают без изменений", - рассказал источник, пояснив, что это принципиальная позиция Минкомсвязи.

Собеседник ТАСС также отметил, что на сегодняшний день в бюджет не заложены полностью все средства, необходимые на исполнение законопроекта. "Глобально деньги не заложены", - отметил он. При этом бюджетом предусмотрено финансирование создания и работы Центра управления сетью связи общего пользования, а также на создание и эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования, напомнил источник. По его словам, именно этот центр будет осуществлять контроль в рамках действия законопроекта о Рунете.

В Минкомсвязи отказались комментировать детали подготовки поправок к законопроекту и вопросы его финансирования. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что министерство плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту об устойчивости Рунета и считает, что эти изменения необходимы.

Ранее правительство одобрило законопроект об устойчивости Рунета для принятия в первом чтении с условием внесения ряда поправок ко второму чтению. В частности, в кабмине указали на правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах целостности интернета идет речь. Также в правительстве предложили дополнить документ положением о том, что установка на сетях операторов оборудования в рамках реализации законопроекта не должна ухудшать качество связи. Источники финансирования перечисленных в законопроекте мер также не определены, отметили в правительстве.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект в первом чтении 12 февраля. Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа был внесен в конце 2018 года.

Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые бы определяли источник передаваемого трафика.