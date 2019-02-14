Вознаграждение "Почта банка" сотрудникам "Почты" составляет 1 млрд рублей в год

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей в год составляет агентское вознаграждение "Почта банка" сотрудникам "Почты России" за оказание банковских услуг, сообщил глава банка Дмитрий Руденко в рамках сессии "Приближая заботу: новые возможности российской глубинки" на Российском инвестиционном форуме.

"Кроме предоставления базовых финансовых услуг банк еще поддерживает население, создавая рабочие места и выплачивая дополнительных доход почтовым сотрудникам - агентам банка. Более 32 тыс. сотрудников "Почты России", которые являются нашими агентами, получают дополнительные деньги за продажу банковских продуктов, и эти деньги довольно значительные, цифра приближается к 1 млрд в год", - сказал Руденко.

Он пояснил, что агенты оказывают банковские услуги по всей стране, в том числе там, где нет других банков, и они по сути являются проводниками для жителей таких населенных пунктов в "большой мир".

"Сотрудники почты - агенты банка проходят удаленное обучение в нашем вэб-университете, сдают экзамены. У них установлен банковский плагин, и они могут оказывать базовые банковские сервисы: открыть текущий счет и перевести на него пенсию, выдать карту, открыть депозит, совершить коммунальные и другие платежи, переводы, принять заявку на кредит и так далее", - отметил Руденко. Он также добавил, что благодаря установленным банком почти во всех почтовых отделениях терминалам жители могут снять наличные с карты или пополнить ее, а также оплатить почтовые услуги.

"Мы установили 50 тысяч pos-терминалов практически во всех почтовых отделениях, где есть интернет. У нас, наверное, самая большая сеть по предоставлению таких сервисов. И мы не собираемся на этом останавливаться", - добавил Руденко.

По итогам 2018 года "Почта банк" открыл 18 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ. Более 80% из них располагаются в почтовых отделениях в небольших городах и сельской местности. Число клиентов банка в 2018 году достигло 10 млн человек. К 2023 году банк планирует нарастить клиентскую базу до 21 млн человек и войти в топ-3 ведущих банков России по этому показателю.