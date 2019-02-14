Власти Рязанской области подписали соглашения более чем на 30 млрд рублей на форуме в Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Рязанской области подписало на Российском инвестиционном форуме в Сочи 18 соглашений с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Сегодня подписано 18 соглашений - как организационно- административного характера, так и инвестиционных - на сумму порядка 30 млрд рублей", - сказал он.

Самое крупное из подписанных инвестсоглашений касается строительства оптово-распределительного центра "Агрокомплекса Есенинский" с объемом инвестиций 8 млрд рублей, который, по словам губернатора, не имеет аналогов в стране. Кроме того, подписаны соглашение с компаниями "А плюс инвест" и "Нью бридж восток" о взаимодействии по строительству мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань", объем инвестиций в который составит 6,5 млрд рублей. На площадке комплекса будут созданы 3 тыс. рабочих мест.

По словам губернатора, серьезным шагом в развитии цифровизации региона является соглашение о реализации проекта "Автоматизация управления ресурсами предприятия" между компанией "Русская кожа" и Фондом развития промышленности. Соглашения о развитии цифровой экономики региона подписаны с компаниями "Мегафон" и "Вымпелкоммуникации".

Новые курорты и сельхозпредприятия

Согласно подписанным соглашениям, в селе Поляны Рязанского района планируется создать курорт "Жемчужина" стоимостью 5 млрд рублей. Серьезные вливания получит сельскохозяйственная отрасль региона. Так, 2 млрд рублей будет вложено в создание рыбного комплекса "АМР" полного цикла. Колхоз "Заветы Ильича" планирует построить животноводческий комплекс на 1,8 тыс. голов КРС за 1 млрд рублей в Касимовском районе, будет проведена модернизация элеваторных комплексов "Ухоловохлебпродукт" за 300 млн рублей.

Компания "Рязань машрумс групп" построит комплекс по выращиванию шампиньонов за 1,5 млрд рублей. соглашение о строительстве сыродельного завода за 1 млрд рублей подписано с компанией "СПМК".

Кроме того, подписано соглашение о расширении проекта компании "Логистикгрупп" по строительству офисно-складского комплекса производителя канцтоваров "Рельеф-центр" с 876 млн до 1,7 млрд рублей. Также заключено соглашение о господдержке реализации проекта по строительству распределительного центра X5 retail group стоимостью более 1 млрд рублей. Сроки реализации проектов не уточняются.

Первый рязанский кластер

Власти региона также подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией развития кластером и технопарков России. Как сообщалось ранее, уже в 2019 году в Рязанской области планируется создать кластер по производству детских товаров. Соглашение об этом сегодня также было подписано с Ассоциацией производителей детских автокресел и колясок "Приоритет". Объем инвестиций в создание кластера предусматривает инвестиции около 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между государственным Фондом развития промышленности Рязанской области и Машиностроительным кластером Республики Татарстан.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в целях развития промышленности на территории Рязанской области и Республики Татарстан за счет привлечения инвестиций, кооперации производственных предприятий, содействия коммерциализации инновационных разработок регионов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.