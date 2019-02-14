Leroy Merlin планирует построить в Смоленске торговый центр стоимостью 1,4 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Международная компания-ритейлер Leroy Merlin планирует построить в Смоленске торговый центр площадью более 13 тыс. кв. м. В проект будет инвестировано порядка 1,4 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали губернатор региона Алексей Островский и генеральный директор компании "Монолитстрой-Плюс", выступающей застройщиком, Сергей Елизаров.

"Это будет первый в регионе торговый центр Leroy Merlin. Он разместится в Заднепровском районе Смоленска, площадь превысит 13 тыс. кв. м, на прилегающей территории обустроят парковку на 700 мест. Общий объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей, создадут более 150 новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Застройщик, по данным пресс-службы, приступил к разработке проектно-сметной документации. Открыть гипермаркет планируется в середине 2020 года.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. Торговая сеть имеет представительства во Франции, Италии, Испании, Бразилии, в нескольких регионах России.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.