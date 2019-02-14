Энергоблок Щекинской ГРЭС в Тульской области реконструируют по проекту в 7,5 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Щекинская ГРЭС, расположенная в городе Советске Тульской области, направит 7,5 млрд рублей в реконструкцию одного из двух энергоблоков мощностью 200 МВт. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Алексей Дюмин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Соглашение о реализации инвестпроекта подписали глава региона и представитель ГРЭС Георгий Бусыгин.

"Объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей, будет создано 30 рабочих мест. Будет полностью реконструирован один из энергоблоков мощностью 200 МВт. Проект масштабный, и мы готовы оказать компании всестороннюю поддержку", - сказал Дюмин.

Щекинская ГРЭС - одна из крупнейших в Тульской области, суммарная мощность - 400 МВт. Она снабжает электричеством и теплом свыше 2,3 тыс. жилых домов, 16 социальных объектов и 6 предприятий. Реконструкция энергоблока, по словам губернатора, повысит надежность и эффективность работы энергосистемы.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.