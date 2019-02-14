{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ и построит участок "Турецкого потока"

Сербский лидер также напомнил, что Белград строит прочные отношения с Пекином

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Сербия является независимой страной, поэтому не будет вводить санкции против Российской Федерации и построит участок "Турецкого потока" через свою территорию. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, обращаясь на митинге к гражданам города Шабац в рамках кампании "Будущее Сербии".

"Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сегодня может сказать всем европейским партнерам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод ["Турецкий поток"] через свою территорию. И мы этого не стыдимся, мы этим гордимся", - заявил Вучич.

Сербский лидер также напомнил, что Белград строит прочные отношения с Пекином. Кроме того, президент призвал сохранять мир и стабильность в регионе, подчеркнув, что сербам не нужна война.

В ходе визита Владимира Путина в Белград 17 января было подписано несколько десятков соглашений. Одной из важнейших тем стало энергетическое сотрудничество Москвы и Белграда, в частности, вопрос продления "Турецкого потока" до Сербии. Отвечая на вопрос ТАСС, Путин заявил, что Россия готова к подобному проекту и может вложить около 1,4 млрд долларов в развитие инфраструктуры Сербии для проведения через эту страну ветки газопровода. Ожидается, что маршрут нового газопровода будет примерно совпадать с планами "Южного потока", сербский участок "Турецкого потока" пересечет болгарско-сербскую границу у города Заечар, а сербско- венгерскую границу - у города Хоргош. Входная мощность будет около 13,88 млн кубических метров, выходная - около 10 млн кубометров газа.

Ранее генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил, что сербская сторона готова начать строительство участка "Турецкого потока" от границы с Болгарией до границы с Венгрией в конце марта - начале апреля. Строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

Теги
РоссияКитайСербияВучич, Александар
Дилеры Aurus начнут принимать заявки на автомобиль
Официально цены на машины пока не сообщаются
Читать полностью