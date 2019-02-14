Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ и построит участок "Турецкого потока"

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Сербия является независимой страной, поэтому не будет вводить санкции против Российской Федерации и построит участок "Турецкого потока" через свою территорию. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, обращаясь на митинге к гражданам города Шабац в рамках кампании "Будущее Сербии".

"Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сегодня может сказать всем европейским партнерам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод ["Турецкий поток"] через свою территорию. И мы этого не стыдимся, мы этим гордимся", - заявил Вучич.

Сербский лидер также напомнил, что Белград строит прочные отношения с Пекином. Кроме того, президент призвал сохранять мир и стабильность в регионе, подчеркнув, что сербам не нужна война.

В ходе визита Владимира Путина в Белград 17 января было подписано несколько десятков соглашений. Одной из важнейших тем стало энергетическое сотрудничество Москвы и Белграда, в частности, вопрос продления "Турецкого потока" до Сербии. Отвечая на вопрос ТАСС, Путин заявил, что Россия готова к подобному проекту и может вложить около 1,4 млрд долларов в развитие инфраструктуры Сербии для проведения через эту страну ветки газопровода. Ожидается, что маршрут нового газопровода будет примерно совпадать с планами "Южного потока", сербский участок "Турецкого потока" пересечет болгарско-сербскую границу у города Заечар, а сербско- венгерскую границу - у города Хоргош. Входная мощность будет около 13,88 млн кубических метров, выходная - около 10 млн кубометров газа.

Ранее генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил, что сербская сторона готова начать строительство участка "Турецкого потока" от границы с Болгарией до границы с Венгрией в конце марта - начале апреля. Строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.