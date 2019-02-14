Аэропорт Сиверский вложил 50 млн рублей в "Псковаива", которая находится в кризисе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Акционерное общество "Аэропорт Сиверский" (выкупившее на аукционе 75% минус одну акцию госпредприятия "Псковавиа") вложило в развитие авиакомпании порядка 50 млн рублей. Это позволило практически решить проблему с долгами по заработной плате, сообщил в интервью ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В середине сентября 2018 года администрация Псковской области объявила аукцион по продаже 75% акций ОАО "Псковавиа", в октябре конкурс на пакет авиаперевозчика выиграла компания "Аэропорт Сиверский". По документации, инвестор получил 75% минус одну акцию "Псковавиа" за 55 млн рублей. Региональные власти рассчитывают, что приватизация позволит авиакомпании привлечь более 1,2 млрд рублей и вывести ее из кризиса.

"Акционирование компании проведено в рамках реализации указа президента РФ. Все процедуры проведены в соответствии с законом, никаких нарушений нет. <..> Инвестор уже вложил порядка 50 млн рублей, мы практически закрыли историю с долгами по заработной плате вы помните, что они на начало 2018 года была более 30 млн рублей. Мы, конечно, серьезно помогали, сейчас инвестор хвостики закрывает, потихонечку начинает рассчитываться с остальными кредиторами", - рассказал губернатор.

По его словам, приватизация предприятия является оптимальным вариантом по выводу его из кризиса. "Смысл в чем: идти семимильными шагами, вкладываться сейчас в инфраструктуру, в направления, которые будут приносить прибыль и более быстрыми темпами рассчитываться с кредиторами, не останавливая и не замедляя темпы развития предприятия. С учетом того, что по факту "Псковавиа" - предприятие банкрот, и даже если бы все те потрепанные активы, которые у него были, продать, даже 60% долгов предприятие бы не закрыло. Поэтому нужно понимать, что мы делаем "тройное сальто в воздухе", - пояснил Ведерников.

Он также добавил, что инвестор кроме пассажирских авиаперевозок, намерен использовать "Псковавиа" для транспортировки грузов. "Аэропорт Сиверский", инвесторы, которые вошли, их интересуют больше грузы, их интересует развитие самого аэровокзального комплекса на территории, это их профиль. Они будут делать (хотя мы договорились, что и пассажирский хаб у нас будет) грузовой хаб. Это тоже хорошо, с учетом приграничного расположения, перспектив логистического развития региона", - сказал губернатор Псковской области.

Ситуация в "Псковавиа"

В январе 2018 года СК РФ возбудил дело о невыплате зарплат работникам авиакомпании на 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был переизбран совет директоров акционерного общества, разработан план стабилизации и установлен максимальный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании.

Региональные власти оценивали ситуацию на "Псковавиа" как очень тяжелую и сообщали, что из областного бюджета приходится выделять 6-10 млн рублей в месяц, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом. В середине сентября 2018 года администрация Псковской области объявила аукцион по продаже 75% акций ОАО "Псковавиа".

Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26БРЛ и вертолет Robinson R-44.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.