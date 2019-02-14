"Дочка" Ростеха станет интегратором блокчейн-решений компании Vostok

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех) и разработчик блокчейн-продуктов компания Vostok подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, НЦИ займется интеграцией продуктов Vostok в работающие информационные системы корпоративных, государственных и муниципальных заказчиков Vostok в России, сообщается в пресс-релизе Ростеха.

Vostok будет разрабатывать решения на базе распределенных систем (блокчейн) для совместных инфраструктурных проектов, а НЦИ - внедрять их. Национальный центр информатизации занимается цифровой интеграцией во многих регионах России. Партнерство с Vostok даст НЦИ возможность для развития компетенций по внедрению прорывных блокчейн-технологий на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, отмечают в Ростехе.

Отмечается, что в настоящее время уже объявлено о начале сотрудничества Vostok с крупнейшими российскими компаниями и корпорациями: Сбербанком, "Трансмашхолдингом", ВЭБ.РФ, Ростехом, а также с казахстанским "Транстелекомом". Сотрудничество НЦИ и Vostok будет распространяться в том числе и на эти соглашения. По ожиданиям сторон общий объем проектов превысит 1 млрд рублей.

"Распределенные системы сбора, хранения и обработки данных - одна из "сквозных" технологий с огромным, пока еще не реализованным потенциалом. Мы видим запрос от заказчиков на тестирование и внедрение этих технологий. Поэтому мы выбрали в качестве поставщика распределенных решений Vostok как компанию с международно признанной экспертизой в области блокчейн-систем, при этом созданную российскими инженерами", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Национального центра информатизации Константина Солодухина.

Компания Vostok создает решения для строительства цифровой инфраструктуры хранения и обмена данными участниками будущей цифровой экономики. Платформа Vostok сочетает в себе преимущества нескольких "сквозных" технологий: распределенных реестров (блокчейн), промышленного интернета, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Блокчейн выступает здесь связующим звеном между технологиями, позволяющим проверять данные и безопасно хранить их.

Национальный центр информатизации - интегратор комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. Национальный центр информатизации на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех".