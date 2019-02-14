Псковские власти намерены обновить инвестиционную карту, чтобы ускорить работу с бизнесом

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена существенно модернизировать инвестиционную карту региона, чтобы упростить и ускорить рассмотрение заявок от инвесторов. Кроме того, с помощью карты бизнесмены смогут получить дистанционные консультации и получить доступ к базе свободных земельных участков, сообщил в интервью ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Инвестиционная карта должна претерпеть изменения. Она должна стать доступной, понятной, интуитивной, для того, чтобы потенциальный инвестор набрал [в интернете] "Псковская область инвестиции", тут же выскочил сайт или в приложении для смартофона или планшета, и он первые 3-5 шагов в интересующем его направлении мог бы сделать самостоятельно. <..> В идеале, чтобы карта дала возможность ему получить информацию, дать контакты, получить дистанционно консультации", - рассказал Ведерников.

По его словам, на инвестиционной карте Псковской области потенциальным бизнесменам будут предлагаться готовые площадки в виде земельных участков для инвесторов. "Сейчас такого нет, это тоже один, а может быть, основной тормоз развития региона, у нас область немаленькая, 55 тыс. кв. км, но у нас порядка 500 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения не введены в пользование. У нас большое количество лесных делянок, которые тоже могли бы использоваться по переработке древесины. Кадастрирование и ввод в оборот этих земель - принципиальная для нас задача", - уточнил губернатор.

Ведерников также добавил, что на данный момент работа с потенциальными инвесторами в регионе занимает весьма продолжительное время. "Тоже самое касается земель промышленного назначения, потому что сейчас у нас приходит инвестор, говорит: я хочу построить завод, принципиально, чтобы была железнодорожная ветка, или важно, чтобы была хорошая логистика. Мы начинаем все эти вещи смотреть, иногда до 2 лет уходит. Понятно, что бизнес с открытой кредитной линией, или с наличием собственных средств столько ждать не может, он уходит в регионы, которые в этой части более подготовлены", - пояснил собеседник агентства.

По словам губернатора, чтобы упросить работу с бизнесом, власти намерены создать базу "функциональных площадок для инвесторов". Ее планируется создать, используя успешный опыт Калининградской области.

"В Калининградской области <..> интересный реализуют проект - 3D аэросъемка, мы много компаний выбирали, сейчас в активной стадии переговоров с уральской компанией находимся, которая сейчас в Калининград высаживается, работает. Через какое-то время у нас [тоже] будет многослойная программа, которая будет давать возможность посмотреть все объекты, которые сейчас по факту функционируют. Это могут быть жилые дома, туда подведен газ, электричество, но ни за землю, ни за объект, люди не платят много лет. И, конечно, [планируется] создание базы функциональных площадок для инвесторов", - сказал Ведерников.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.