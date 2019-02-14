На Ставрополье построят завод по переработке хлопка

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Завод по первичной переработке хлопка стоимостью 12 млрд рублей планируется построить на Ставрополье, где в прошлом году возродили хлопководство. Об этом сообщил ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор края Владимир Владимиров.

"Планируется создание мощностей по переработке хлопка… Проработали вопрос на 12 млрд рублей, будет завод по очистке и брекетированию хлопка. А в дальней перспективе в Буденновском районе планируем построить и текстильную фабрику", - сказал Владимиров.

По его словам, этот проект обсуждается на форуме с потенциальным инвестором. "Есть планы через три года увеличить посевы хлопка до 4,5 тыс. га", - сказал Владимиров.

В 2018 году в Ставропольском крае был запущен инвестиционный проект по возрождению хлопководства и осенью 2018 года ставропольские аграрии впервые за полвека начали сбор урожая хлопка. Власти отмечали, что при должном развитии мелиоративных систем регион может выйти на промышленное производство хлопка в 2020 году.

На Ставрополье хлопок выращивался до 1964 года: в советское время из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на юге России до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край. В предвоенные годы регион производил около 60 тыс. т хлопка-сырца. Сегодня, по оценке региональных властей, потенциал площадей, пригодных для культивирования хлопчатника на Ставрополье, составляет не менее 200 тыс. га.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.