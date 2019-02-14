Крым и Чечня намерены расширить сотрудничество в сфере туризма

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, предусматривающее взаимную информационную поддержку, разработку новых туристских продуктов и обмен опытом, подписали на форуме в Сочи представители министерств по туризму Чечни и Крыма.

"Туристы из Крыма у нас уже есть, с открытием Крымского моста турпоток, думаю, увеличится. Соглашение предусматривает в том числе взаимную информационную поддержку, разработку новых туристских продуктов, обмен опытом. Результатом нашей совместной работы, надеюсь, также будет и открытие авиасообщение между Крымом и Чеченской Республикой", - рассказал ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

По последним данным министерства туризма Чечни, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. В 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов. В 2016 г. побывали более 80 тыс. туристов, в 2015 г. - около 60 тыс., в 2014 г. - только 34 тыс.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.