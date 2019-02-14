Университет в Петербурге будет готовить программистов и ученых для птицеводов Ленобласти

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В. И. Ульянова будет готовить специалистов в области информационных технологий, техносферной безопасности, инженеров по наноэлектронике, электроэнергетиков и электротехников для АО "Птицефабрика Роскар", предприятия, которое расположено в Ленинградской области и выпускает около 1 млрд яиц в год.

Соответствующее соглашение подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ректор "ЛЭТИ" Виктор Шелудько и заместитель генерального директора - директор по развитию АО "Птицефабрика Роскар" Роман Смирнов.

"Для фабрики, в которой есть места для высококвалифицированных кадров, разбирающихся в современных технологиях нужно иметь серьезного партнера, каким является "ЛЭТИ", - сказал глава региона.

Ученые "ЛЭТИ" также примут участие в оптимизации технологического процесса предприятия и создании усовершенствованной методики, позволяющей дать оценку эффективности работы сотрудников, их компетентности и контроля условий труда. В частности, соглашение предусматривает сотрудничество специалистов в создании современных низкоэнергозатратных технологий утилизации и переработки отходов птицеводства с возможностью их вторичного использования.

В 2018 году Ленинградская область заняла первое место в России по производству яиц, выпустив 3,1 млрд штук и мяса птицы - 311 тыс. т. АО "Птицефабрика Роскар" выпускает около 1 млрд яиц в год и входит в тройку крупнейших производителей куриных яиц в России.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.