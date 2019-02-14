На Кубани на основе карты "Мир" запустят нефинансовые сервисы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Нефинансовые приложения на основе социальной карты "Мир" запустят для жителей Краснодарского края, соглашение о сотрудничестве между краевыми властями и Национальной системой платежных карт (НСПК) подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом рассказал журналистам вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

"Важно использовать карту "Мир" не только как платежный инструмент, но и для нефинансовых сервисов. Технологии платежной системы "Мир" позволяют сделать карту многофункциональный, объединив ее социальные функции. То есть сделать ее максимально удобной и востребованной для жителей нашего региона", - сообщил Галась.

По словам гендиректора НСПК Владимира Комлева, жители Кубани являются активными пользователями данной социальной карты.

"Мы уже реализовали здесь несколько интересных и полезных сервисов для наших держателей. И надо сказать, что по итогам 2018 года Краснодарский край оказался в десятке регионов, где наиболее активно используются карты "Мир", - подчеркнул Комлев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.