ВРК-1 откроет вагоноремонтное депо в Ленинградской области до 2021 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. АО "Вагонная ремонтная компания - 1" инвестирует 6,8 млрд рублей в строительство второго вагонного ремонтного депо (ВРД) в Ленинградской области, в поселке Новый Свет Гатчинского района, открытие которого намечено на 2021 год. Соответствующее соглашение подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "Вагонная ремонтная компания - 1" Василий Гладких.

Производственная мощность предприятия составит 17,4 тыс. вагонов в год.

"В Ленинградской области активно развивается железнодорожная инфраструктура, растет объем перевозки грузов, поэтому проект, безусловно, будет востребован. Создание депо - это еще и социальные инвестиции: в поселке Новый Свет откроется 750 новых рабочих мест", - отметил Дрозденко. Второе ВРД компании, с производственной мощностью более 2,7 тыс. вагонов в год, расположено в городе Тосно.

АО "ВРК-1" (входит в ОАО "РЖД") занимает более 20% рынка по плановому ремонту вагонов. В состав компании входят 40 ВРД, расположенных по всей сети Российских железных дорог. Ежегодно предприятия компании ремонтируют 176 тыс. грузовых вагонов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.