"Почта банк" оказывает услуги и в селах с населением в 100 человек

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Финансовые услуги должны быть доступны в любых населенных пунктах России, поэтому "Почта банк" работает в том числе в селах, где население не превышает 100 человек. Об этом заявил глава банка Дмитрий Руденко, выступая на сессии "Приближая заботу: новые возможности российской глубинки", которая была организована "Почта банком" и "Почтой России" в рамках Российского инвестиционного форума.

На сессии эксперты из разных отраслей обсудили, как сделать качественные финансовые, социальные, медицинские, образовательные и другие услуги доступными широкому круг населения в отдаленных и сельских населенных пунктах.

По словам Руденко, сейчас людям нужны не банки, а банкинг, то есть возможность пользоваться банковскими услугами и сервисами, в какой бы точке страны они ни проживали. "Ситуация, когда человек, получая пенсию на карточку определенного банка, вынужден ездить за десятки или даже сотни километров, чтобы снять наличные средства с этой карты, согласитесь, не нормальная, и это не единичный случай, к сожалению. <...> Мы установили 50 тысяч POS-терминалов практически во всех почтовых отделениях, где есть интернет. С их помощью жители даже небольших сел могут в ближайшем почтовом отделении снять наличные, пополнить карту или оплатить почтовые услуги", - сказал он, отметив, что технологии банка позволяют работать в населенных пунктах любого размера.

"Мы есть даже в селах, где живут всего 100 человек. Главные наши конкуренты в малых и удаленных населенных пунктах - это не банки, многие из них сами ушли оттуда, посчитав бизнес там нерентабельным, а уровень финансовой грамотности и доходов населения. Мы же пришли к выводу, что если рачительно относиться к использованию ресурсов, в том числе к использованию современных технологий, то зарабатывать в этих точках можно", - подчеркнул Руденко.