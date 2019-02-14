Система мониторинга госзакупок выявила нарушения на миллионы рублей в Курганской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Мониторинговая информационная система по контролю госзакупок выявила нарушения на миллионы рублей в социальных учреждениях Курганской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Вадим Шумков.

Информационный модуль "Мониторинг цен", который определяет максимальную стоимость товаров, закупаемых органами власти и подведомственными им государственными учреждениями, был запущен в Курганской области в начале февраля. Он позволяет определить "красную линию", выходить за которую с начальной ценой закупки нельзя. При заполнении информации о закупке обязательным является указание поставщика.

"Эта система показывает, что в ряде учреждений идет завышение реальной цены контракта. Я бы не стал разбрасываться цифрами, так как для нас важен каждый рубль, но для понимания, в одном медицинском учреждении <…> мы сразу же увидели несколько миллионов рублей, которые тратятся неправомерно", - сказал Шумков.

Врио губернатора уточнил, что собранные материалы переданы в прокуратуру и полицию.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.