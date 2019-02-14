На Кубани в 2021 году построят теплоэлектростанцию

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Теплоэлектростанцию стоимостью 51,1 млрд рублей и мощностью 500 мегаватт построят в Крымском районе Краснодарского края в 2021 году. Соглашение об этом подписали на Российском инвестиционном форуме администрация района и "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт". Об этом сообщил журналистам первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

"Строительство в Крымском районе ТЭЦ мощностью 500 мегаватт - важное соглашение для края. Это необходимый для региона объект, который полностью снимет проблему энергодефицита Юго-Западных районов края и поспособствует поддержанию стабильной работы энергосистемы Крымского полуострова. Это 250 новых рабочих мест, соответственно, большая налоговая база. По сроку реализации это 2021 год, общая стоимость проекта составит более 51 млрд рублей", - заявил Алексеенко.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.