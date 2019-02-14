"Хевел" планирует строительство солнечных станций на 100 МВт в Краснодарском крае

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" и администрация Краснодарского края в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве в области солнечной энергетики, которое предусматривает планы по строительству солнечных электростанций на территории региона совокупной мощностью до 100 МВт. Об этом говорится в сообщении компании.

"Строительство объектов солнечной генерации обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона, создаст новые рабочие места и позволит на время строительства станций привлечь региональные предприятия к реализации проекта в части проведения строительно-монтажных работ и поставки вспомогательного оборудования", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 274 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.