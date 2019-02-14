Додон: Молдавия может получить у "Газпрома" скидку на поставляемый газ

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Молдавия может получить скидку на поставляемый из России газ. Об этом заявил в четверг в эфире молдавского телеканала "НТВ Молдова" президент Игорь Додон, комментируя переговоры, которые он провел в ходе недавнего визита в Москву с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Во второй половине этого года будет перезаключен договор на поставку газа в Республику Молдова. Я надеюсь, что это будет другое правительство [Молдавии] и у нас будут шансы получить скидку на газ", - сказал Додон.

Ранее глава Молдавии заявил, что полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС позволяет добиться снижения цены на газ на 30%. В настоящее время республика приобретает его по договору, который был подписан еще в 2008 году. Согласно контракту, цены формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. В последний раз контракт на поставки газа в Молдавию продлевали в конце 2016 года.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля.