Власти Дагестана намерены привлечь в регион франшизы Лукойла

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют привлечь в сферу реализации горюче-смазочных материалов в республике франшизы ПАО "Лукойл". Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Автозаправочные станции (АЗС) Дагестана после призыва властей республики выйти из тени легализовали 700 рабочих мест и увеличили налоговые поступления в бюджет региона.

"У нас 700 АЗС. Сейчас встречались с "Лукойлом", говорили о франшизе. Заведем [в республику] "Лукойл", с хорошим качеством", - сказал Васильев.

По его словам, из 700 АЗС около 10 увеличили в два и более раза налоги "просто после разговора". "Вот мы им сейчас будем помогать с франшизами и они выиграют, потому что появится качественное топливо", - добавил глава региона.

В рамках рабочего визита в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме Владимир Васильев встретился с председателем совета директоров ПАО "Лукойл" Валерием Субботиным.

Активизация сотрудничества

Как сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, стороны "обсудили вопросы взаимодействия по ряду направлений и договорились активизировать сотрудничество".

По словам Васильева, в ходе встречи с Субботиным говорили о том, как "улучшить работу нефтеперерабатывающих предприятий региона и качество топлива на заправках".

Ранее на представлении нового состава правительства региона 9 ноября 2018 года Владимир Васильев сообщил, что АЗС в Дагестане в текущем году легализовали более 600 сотрудников, а семь АЗС увеличили налоговые отчисления в два-четыре раза. По его словам, властям республики сейчас нужно "создать такую атмосферу, чтобы такие люди росли".

Ранее сообщалось, что руководство Дагестана в конце февраля и начале марта 2018 года призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, а также представителей рынков и банкетных залов республики выйти из тени и работать законно. В противном случае, как отметил Васильев, "будет жесткая работа в отношении нарушителей, а те, кто встанет на тот путь, на который обязан давно встать по закону, будут всячески поддержаны".

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.