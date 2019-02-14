Долг по зарплате на вагоностроительном заводе в Торжке полностью погашен

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Долг перед работниками Торжокского вагоностроительного завода, который достигал почти 90 млн рублей, полностью погашен. Об этом ТАСС в четверг сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что долг Торжокского вагоностроительного завода перед более чем 500 рабочими составляет около 87,4 млн рублей. Возможность погасить задолженность появилась после смены собственника предприятия, которым в декабре 2018 года стал холдинг "Транспортные компоненты".

"Задолженность по зарплате закрыта. Осталось небольшое количество работников, которые пока не смогли получить выплаты в силу того, что либо неверно были указаны реквизиты либо закончился срок действия зарплатных карт, просто технически перевод денег не выполнен", - сказал Руденя.

По словам губернатора, чтобы обеспечить предприятие загрузкой, планируется перевести в Торжок часть заказа "Тверского вагоностроительного завода", который, как сообщалось, заключил договор с "Федеральной пассажирской компанией" о поставке более 3,7 тыс. пассажирских вагонов на сумму около 237 млрд рублей.

Торжокский вагоностроительный завода в 2016 году было признано банкротом из-за долгов перед другими организациями и работниками. Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Тверскую область в числе регионов, где есть проблемы по выплате задолженностей по зарплате. 4 декабря 2018 года в ходе рабочей встречи с губернатором региона Игорем Руденей президент России Владимир Путин поставил задачу лично проконтролировать ситуацию с долгами.