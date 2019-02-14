В Краснодарском крае построят вагоноремонтный завод

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор акционерного общества "Вагонная ремонтная компания - 1" (АО "ВРК-1") Василий Гладких подписали договор о строительстве к 2020 году в Крымском районе на Кубани вагоноремонтного депо, объем инвестиций составил 6,7 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Крымском районе построят вагоноремонтный завод стоимостью почти 6,7 млрд рублей. Протокол о намерениях по реализации инвестпроекта подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор АО "Вагонная ремонтная компания-1" Василий Гладких", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что строительство завода в районе, где расположена одна из крупнейших в ЮФО железнодорожная развязка, позволит производить ремонт вагонов, задействованных для обслуживания портов Новороссийск и Тамань. Депо будет предоставлять свыше 18 тыс. разнообразных услуг по ремонту грузовых вагонов. На предприятии будет создано 300 рабочих мест. Его планируют построить к 2020 году.

"Строительство завода - это новый этап развития промышленности не только Крымского района, но и всего региона. Предприятие может стать градообразующим. Это налоги, рабочие места, высокая зарплата, повышение производительности труда. Край готов максимально поддержать этот проект", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

АО "ВРК-1" является дочерним предприятием Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов - филиала ОАО "РЖД". В его структуру входят 38 вагоноремонтных депо, по итогам 2017 компания отремонтировала 88231 вагонов, в 2018 году она занимала 24% на российском рынке вагоноремонтных услуг.

Ранее сообщалось, что Новороссийский морской торговый порт занял лидирующую позицию среди портов РФ по итогам 2018 года, оборот составил 107,81 млн т. Грузооборот строящегося сухогрузного района морского порта Тамань, площадью 724 га, составит более 100 млн т в год. Сухогрузный район будет включать в себя шесть современных морских терминалов по перевалке навалочных и контейнерных грузов, а также бункеровочную базу.