Мэр Нью-Йорка упрекнул Amazon в отказе делать бизнес в "величайшем городе мира"

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon, отменив свое решение учредить новую штаб-квартиру в Нью-Йорке, отвергла возможность заниматься бизнесом в "величайшем городе мира". Об этом заявил в четверг мэр города Билл де Блазио.

"Нам нужно быть жесткими, чтобы добиваться своего в городе Нью-Йорк. Мы дали Amazon шанс стать добрым соседом и заниматься предпринимательством в величайшем на свете городе. Amazon отмахнулся от этой возможности", - написал градоначальник в своем Twitter.

Amazon ранее объявила о решении не строить новый головной офис в Нью-Йорке. В качестве причины такого демарша была названа позиция ряда политиков на уровне штата и города, заявивших, что они выступают против присутствия компании и не будут взаимодействовать с ней в осуществлении проекта.

Городские власти, включая мэра Билла де Блазио, изначально горячо приветствовали известие о том, что Amazon выбрала в качестве места для строительства своего нового головного офиса район Куинс. Как отметила телекомпания CNN, строительство офиса Amazon в Куинсе могло привести к созданию около 25 тыс. новых рабочих мест. Газета The New York Times отметила, что в рамках поддержки этого проекта власти штата и муниципальные власти были готовы предоставить компании льготы в размере $13 млрд и это вызвало недовольство ряда членов законодательной ассамблеи штата и представителей профсоюзов.

Обычные жители мегаполиса, а также некоторые законодатели штата Нью-Йорк открыто выступили против планов Amazon, заявив, что они приведут к неоправданному росту цен на жилье, как это произошло, к примеру, в Сиэтле - городе, где расположена первая штаб-квартира компании. Кроме того, они недовольны потенциальным ухудшением транспортной ситуации в Нью-Йорке, а также тем, что городская администрация пообещала значительные налоговые послабления для Amazon - одной из крупнейших корпораций США, которой владеет самый богатый человек в мире Джефф Безос.