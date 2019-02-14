Мед, молоко и одежда из Ленобласти будут продаваться через Alibaba

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Производители меда, молока и одежды в Ленинградской области смогут продавать свою продукцию на международной электронной торговой площадке Alibaba (входит в Alibaba Group). Соответствующее соглашение подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме директор "Центра развития промышленности Ленинградской области" Андрей Пивинский и ООО "ПА Логистикс" (официальный сервисный партнер Alibaba в России) Борис Нейман.

"Подписанное сегодня соглашение - один из механизмов поддержки экспортно-ориентированных предприятий региона. Мы планируем активно развивать возможности электронной торговли и рассчитываем на успешные сделки для наших производителей", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции, была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежит собственная электронная платежная система Alipay, а также несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao. Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-торговля.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.