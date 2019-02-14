Договор концессии по теплосетям Саратова планируется подписать в апреле

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют подписать договор концессии с "Т Плюс" по теплосетевому комплексу Саратова в апреле текущего года. Об этом по итогам переговоров губернатора Саратовской области Валерия Радаева с председателем правления ПАО "Т Плюс" Денисом Паслером на Российском инвестиционном форуме сообщила пресс-служба главы региона.

"В ходе встречи обсуждалась подготовка концессионного соглашения в отношении теплосетевого комплекса города Саратова, а также вопросы прохождения зимнего периода. Было отмечено, что в настоящее время соглашение находится в заключительной стадии проработки, стоит задача - выйти на подписание в апреле текущего года", - говорится в сообщении на сайте правительства области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.