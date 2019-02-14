Ингушетия не будет обсуждать с "Газпромом" возможность списания долгов за газ

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что списание долгов за газ в Ингушетии не является выходом из долговой ситуации. Об этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сказал в эфире телеканала РБК.

"Списание долгов за газ - это не выход из ситуации, мы решили идти другим путем - договорились с "Газпромом", что в муниципалитете, жители которого будут исправно рассчитываться с долгами, "Газпром" эти же средства будет возвращать, как инвестиции в это село на строительство дорог и социальных объектов. Мы уже в двух селах республики такой эксперимент запустили, чтобы стимулировать людей", - сказал Евкуров.

По его словам, проблема незаконных газовых врезок в Ингушетии уже минимизируется, поскольку довольно серьезно в этом направлении работают органы местного самоуправления и территориальные рабочие группы. Также Евкуров добавил, что в республике будет проведена ревизия долгов.

"По долгам, которые сегодня у нас есть, мы говорим на уровне "Газпрома" и собираемся сделать ревизию долгов за газ. Наши сети изношены и основная причина потери газа - не только воровство посредством незаконных врезок, но и утечка из-за ветхости сетей. С 2020 года в течение трех лет мы произведём полную реконструкцию газовых сетей", - отметил глава региона.

Как сообщил ТАСС специалист отдела по работе с населением ООО "Газпром межрегионгаз Назрань", долг населения республики с мая 2017 года по декабрь 2018 года составляет 1,1 млрд рублей.

11 июля на заседании правительственной комиссии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поднял вопрос обновления всех сетей газоснабжения в республике. Члены комиссии одобрили проект "Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия". Таким образом, регион станет первым субъектом РФ, где будет реализован пилотный проект по обновлению газопроводных сетей на 100%, что составляет порядка 2,4 тыс. км.