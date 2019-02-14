Дилеры Aurus начнут принимать заявки на автомобиль

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дилерские группы "Авилон" и "Панавто" 15 февраля начнут принимать предварительные заявки на люксовый российский автомобиль Aurus. Заказы будут принимать "Автомобильная группа "Авилон" и ООО "Панавто" на лимузины Aurus Senat Limousine L700 и седаны Aurus Senat S600. Они являются официальными торговыми партнерами ООО "Аурус" в России.

Aurus (от лат. aurum - "золото" и Russia - "Россия") - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Созданное ранее для продвижения бренда Aurus СП - ООО "Аурус" (доля ФГУП "НАМИ" составляет 75%, "Соллерс" - 25%) также продолжит принимать заявки.

Официально цены на автомобили Aurus не сообщаются. Как говорил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Aurus на сегодняшний день на 15% дешевле, чем у прямых конкурентов - Bentley, Rolls-Royce и Mercedes, и цены на них могут еще снизиться.

Пока все машины линейки производятся на площадке ФГУП "НАМИ", но уже с 2021 года производство может быть перенесено на новую, более крупную площадку. Объем производства к тому времени вырастет до 5 тыс. единиц. Но пока заявки на машину опережают производственные возможности на два года вперед.

Премьеры Aurus

Как отмечал ранее Мантуров, также в скором времени начнется кампания по продвижению автомобилей Aurus на внешних рынках, в первую очередь, на рынок Ближнего Востока.

Так, мировая премьера лимузина Aurus (ранее проект "Кортеж") пройдет на выставке вооружения IDEX в ОАЭ 17-19 февраля 2019 года. 6 и 7 марта машина будет представлена Женевском автосалоне.