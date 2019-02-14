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Срок регистрации в ФНС иностранных интернет-компаний заканчивается 15 февраля

До 2019 года иностранные компании были обязаны уплачивать НДС в рамках оказания электронных услуг при заключении сделок с физическими лицами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Срок регистрации в Федеральной налоговой службе (ФНС) России для иностранных компаний и организаций-посредников, которые оказывают электронные услуги российским налогоплательщикам, истекает в пятницу, 15 февраля.

Соответствующие изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ, вступили в силу 1 января 2019 года. Ранее иностранные компании были обязаны уплачивать НДС в рамках оказания электронных услуг при заключении сделок с физическими лицами. С этого года требование по уплате иностранной компанией НДС при оказании электронных услуг распространяется также на сделки с российскими организациями и индивидуальными предпринимателями. К электронным услугам относятся, в том числе, размещение рекламных объявлений в интернете, предоставление доменных имен, хостинг, предоставление прав на электронные книги, изображения, музыкальные и аудиовизуальные произведения, администрирование информационных систем.

С 1 января 2017 года в РФ вступил в силу закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории страны, обязаны уплачивать НДС. Документ стал известен в интернет-среде как "налог на Google".

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