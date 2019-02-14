Губернатор Нью-Йорка пригрозил наказать виновников отказа Amazon от второй штаб-квартиры

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пригрозил привлечь к ответственности тех политиков, позиция которых повлияла на решение корпорации Amazon отказаться от планов учреждения новой штаб-квартиры в районе Куинс (Нью-Йорк).

"Немногочисленная группа политиков поставила свои узкие политические интересы выше общественных, выше будущего экономики штата и выше интересов большинства его жителей. Хотя опросы общественного мнения регулярно демонстрировали подавляющую поддержку появления Amazon в городе на Лонг-Айленде", - отметил губернатор.

Он ясно дал понять, что речь идет о членах верхней палаты законодательной ассамблеи штата. "Сенат штата Нью-Йорк причинил огромный ущерб. Их [сенаторов] надо привлечь к ответственности за утрату данного шанса для экономики", - отметил Куомо. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, однако, возложил вину за случившееся на руководство интернет-гиганта. "Мы дали Amazon шанс стать добрым соседом и заниматься предпринимательством в величайшем на свете городе. Amazon отмахнулась от этой возможности", - написал градоначальник в Twitter.

Amazon ранее в четверг объявила о решении не строить новый головной офис в Нью-Йорке. В качестве причины такого демарша была названа позиция ряда политиков на уровне штата и города, заявивших, что они выступают против присутствия компании и не будут взаимодействовать с ней в осуществлении проекта.

Городские власти, включая мэра, изначально горячо приветствовали известие о том, что Amazon выбрала в качестве места для строительства своего нового головного офиса район Куинс. Как отметила телекомпания CNN, строительство офиса Amazon в Куинсе могло привести к созданию около 25 тыс. новых рабочих мест. Газета The New York Times отметила, что в рамках поддержки этого проекта власти штата и муниципальные власти были готовы предоставить компании льготы в размере $13 млрд, и это вызвало недовольство ряда членов законодательной ассамблеи штата и представителей профсоюзов.

Обычные жители мегаполиса, а также некоторые законодатели штата Нью-Йорк открыто выступили против планов Amazon, заявив, что они приведут к неоправданному росту цен на жилье, как это произошло, к примеру, в Сиэтле - городе, где расположена первая штаб-квартира компании. Кроме того, они недовольны потенциальным ухудшением транспортной ситуации в Нью-Йорке, а также тем, что городская администрация пообещала значительные налоговые послабления для Amazon - одной из крупнейших корпораций США, которой владеет самый богатый человек в мире Джефф Безос.