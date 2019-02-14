Ставрополье и Пенза подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернаторы Ставрополья Владимир Владимиров и Пензенской области Иван Белозерцев подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Ставропольского края.

"Мы готовы обмениваться опытом, брать передовые технологии, которые используются в ставропольском АПК, поскольку сельское хозяйство является драйвером развития Пензенской области. Такие соглашения, как заключено сегодня, нужны, чтобы мы вместе развивали наши регионы, и жизнь людей менялась к лучшему", - приводит пресс-служба слова Белозерцева.

Планируется организация бизнес-миссии для расширения рынков сбыта предприятий обоих регионов, взаимодействие в сфере молодежной политики, культуры, обмен опытом муниципального управления. Владимиров также пригласил делегацию Пензенской области с визитом в край.

"Будем укреплять бизнес-связи, налаживать культурный обмен, взаимодействие в социальной сфере, в том числе, в здравоохранении", - сказал он.

Связи двух регионов становятся прочнее с учетом начала реализации на Ставрополье инвестиционного проекта по производству баранины на 2 млрд рублей группы компаний "Дамате", многие предприятия которой расположены в Пензенской области, отметили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.