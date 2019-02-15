Фонд моногородов презентует в Прикамье программу займов под 0% годовых

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (ФРМ) проведет в марте в Пермском крае презентацию нового инструмента поддержки предпринимателей - предоставления льготных займов под 0% годовых. Презентация пройдет в форме деловой игры для бизнеса, банков и представителей власти. Об этом сообщила журналистам на Российском инвестиционном форуме в Сочи зампредседателя госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", гендиректор фонда Ирина Макиева после рабочей встречи с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым 14 февраля.

"Мы презентуем в Перми новый инструмент, который появился у Фонда развития моногородов - льготный займ под 0% годовых на 15 лет. Мы сможем принимать заявки с 15 марта. Договорились [с губернатором Пермского края], что в марте приедем с миссией, мы хотели бы, чтобы предприниматели узнали об этом из первых уст", - сказала Макиева.

Она уточнила, что ФРМ в Пермском крае планирует провести деловую игру: "Мы хотели бы провести простую понятную деловую игру, в которой приняли бы участие и банки, и предприниматели, и мэры".

"Для нас это очень важно, потому что ВЭБ отработал реально работающие механизмы по созданию новых производств и рабочих мест в моногородах, и если все правильно делать, то ситуацию можно ощутимо менять", - прокомментировал Решетников.

Как ранее сообщила ТАСС Макиева, Фонд развития моногородов запустил программу финансирования инвестиционных проектов, в рамках которой предприятия, реализующие проекты в моногородах России, смогут получить займы от 10 до 250 млн рублей с нулевой процентной ставкой на срок до 15 лет. В бюджете фонда заложено 1,3 млрд рублей на новые инвестпроекты в текущем году. Она добавила, что предприятиям - участникам проекта необходимо заплатить за гарантию банка, которую требует фонд, - 2,5-3% от суммы займа. Стоимость гарантии Корпорации малого и среднего предпринимательства составляет 0,75% годовых от суммы займа.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Фонд занимается формированием условий для создания рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода со сложной социально-экономической ситуацией, в том числе софинансированием расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.