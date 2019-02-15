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Бюджетный кризис в США

Палата представителей США утвердила законопроект о госбюджете до сентября 2019 года

Теперь документ будет направлен Дональду Трампу, который, как сообщили в администрации США, подпишет законопроект
Здание Конгресса США AP Photo/Alex Brandon
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг утвердила законопроект о финансировании федерального правительства до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки его работы. Бюджет предусматривает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на $5,7 млрд. Трансляция заседания велась на сайте Конгресса США.

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Теперь документ будет направлен главе Белого дома. Пресс-служба администрации США уже заявила, что Трамп подпишет законопроект, чтобы избежать новой приостановки работы правительства, но также объявит о введении режима ЧП на границе с Мексикой для получения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

В связи с отказом демократов в ответ на ультиматум Трампа и республиканцев включить в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней. 25 января президент подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления работы федерального правительства до 15 февраля.

Теги
СШАТрамп, ДональдБюджетный кризис в США
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