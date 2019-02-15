Американский инвестор опроверг сообщения о предстоящей поездке в Пхеньян

СИНГАПУР, 15 февраля. /ТАСС/. Базирующийся в Сингапуре американский инвестор Джим Роджерс опроверг появившуюся ранее информацию о его намерении в марте посетить Пхеньян, куда его якобы пригласил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом инвестор сообщил в пятницу изданию The Straits Times .

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"Я бы очень хотел, чтобы это было правдой. Но не контактировал ни с одним представителем правительства КНДР", - сказал 76-летний Рождерс, председатель правления холдинга Rogers Holdings, бывший деловой партнер финансиста Джорджа Сороса.

Инвестор отметил также, что "ожидает скорейшего послабления санкций [в отношении Пхеньяна], а также снятия запрета на посещение КНДР" [со стороны Соединенных Штатов]. Он рассказал, что дважды побывал на севере Корейского полуострова и "умирает от желания вновь поехать туда".

По его словам, в КНДР существуют огромные перспективы. "У них нет ничего такого, что есть у вас, и они хотят это все иметь. Они хотят жить, как вы. Они хотят жить, как в Южной Корее или Китае", - уверен Роджерс.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что инвестор готовится посетить Пхеньян сразу же после запланированного на 27-28 февраля в Ханое саммита КНДР и США.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ: Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не оговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.