Эксперты: согласование интересов КНР и США является ключом к успеху торговых переговоров

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Согласование экономических интересов Китая и Соединенных Штатов - это ключ к переговорам двух стран по вопросам торговли. Об этом в пятницу пишет газета China Daily , цитируя китайских экспертов.

"Две страны должны определить, где совпадают их интересы. Китаю и США следует скоординировать политику и принимать участие в переговорах согласно общим правилам", - сказал руководитель направления американо-китайского диалога по торговле в пекинском центре Карнеги-Цинхуа Чэнь Ци. "Обе стороны должны проводить внутренние структурные реформы, чтобы достичь взаимовыгодного сотрудничества и быть уверенными в том, что их экономические отношения сбалансированы", - подчеркнул он.

В свою очередь сотрудник Центра международных экономических обменов Китая Чжан Яньшэн сказал, что "Китай и США в состоянии пойти навстречу друг другу". "Стороны могут достичь консенсуса по некоторым вопросам уже сейчас, до марта, в то время как некоторые более глубокие и чувствительные вопросы могут быть отложены для повестки будущих переговоров", - отметил эксперт.

Газета также приводит мнение чрезвычайного и полномочного посла КНР в США Цуй Тянькая, который отметил, что "Китай и США должны содействовать взаимопониманию, а также укреплять доверие во избежание стратегических просчетов". "Мы должны оставаться открытыми и быть более связанными друг с другом. Китай готов открыть свои двери для США еще шире и рассчитывает на наращивание кооперации на всех уровнях взаимодействия", - подчеркнул дипломат.

В четверг член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин приступили в Пекине к очередному раунду консультаций по урегулированию китайско-американских торгово-экономических противоречий. Переговоры продлятся два дня.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта.