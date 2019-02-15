"МРСК Сибири" и Бурятия договорились о цифровизации электросетевого комплекса республики

УЛАН-УДЭ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" и власти Бурятии договорились о цифровой трансформации электросетевого комплекса в республике. Соглашение, предусматривающее цифровизацию сетей в регионе, подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири".

"Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о взаимодействии сроком на 10 лет. Реализация данного соглашения поможет обеспечить опережающие темпы развития и конкурентоспособности Бурятии за счет масштабных инвестиций в электросетевую структуру республики. Соглашение предусматривает, в первую очередь, цифровую трансформацию электросетевого комплекса республики", - сообщили в пресс-службе компании.

Пилотной зоной цифровизации сетей выбран Прибайкальский район: до конца 2020 года там будет создан первый цифровой район электрических сетей (РЭС). Стоимость проекта - 150 млн рублей.

"Внедрение цифровых технологий позволит почти в два раза сократить сроки технологического присоединения к электросетям, сократить потери электроэнергии, значительно сократить продолжительность отключений электроэнергии", - пояснили в пресс-службе.

По словам генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Виталия Иванова, подписанное соглашение "крайне важно, поскольку значит, что регион и компания готовы вкладывать деньги в инвестиционно-привлекательные проекты, которые и через 2-3 года начнут приносить эффект и стабилизируют тариф".

Стороны, согласно подписанному соглашению, также будут взаимодействовать по вопросам создания условий для консолидации объектов электросетевого хозяйства Бурятии, строительства и реконструкции подстанций и линий электропередачи, а также осуществления тарифного регулирования, обеспечивающего устойчивое развитие электросетевого комплекса.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.