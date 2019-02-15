Иркутские власти готовы принять в областную собственность аэропорт Братска

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области готово принять в собственность региона аэропорт города Братска, который сейчас принадлежит авиакомпании "ВИМ-Авиа" (Татарстан), находящейся в процедуре банкротства. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Левченко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В Братске аэропорт вполне в рабочем состоянии. Другое дело, что он в прошлые времена попал в собственность авиакомпании, которую банкротят, и соответственно в конкурсную массу. Поэтому нам в первую очередь надо решить вопрос, чтобы аэропорт перешел в аэропортовое хозяйство Иркутской области, тогда мы будем иметь полное право заниматься его модернизацией. Мы сейчас с [банкротом и кредиторами] работаем, чтобы взять аэропорт в областную собственность", - сказал Левченко.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области ТАСС сообщили, что аэропорт Братска включен в госпрограмму "Развитие транспортной системы", по которой с 2019 по 2021 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей на разработку проектно-сметной документации для модернизации, на реконструкцию перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, системы электроснабжения и других мероприятий.

Как сообщал ТАСС, международный аэропорт Братска перешел в собственность авиакомпании "ВИМ-Авиа" в апреле 2017 года. Он расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска - одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" создана в 2002 году, 25 сентября 2017 года заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.