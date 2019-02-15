Глава Якутии исключил слияние авиакомпаний "Якутия" и "Полярные авиалинии"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев исключил слияние авиакомпаний "Якутия" и "Полярные авиалинии", принадлежащих правительству республики. Ранее местные власти неоднократно рассматривали такой вариант создания единого регионального авиаперевозчика.

"Они будут действовать раздельно. "Полярные авиалинии" будут действовать на внутриреспубликанских и социально значимых направлениях. "Якутия" - это магистральные и межрегиональные рейсы", - сообщил ТАСС Николаев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

А/к "Якутия" на 100% принадлежит правительству Якутии. Воздушный парк состоит из пяти самолетов Boeing 737-800, шести Ан-24РВ, трех Bombardier Dash 8 Q300 и четырех SSJ-100. "Полярные авиалинии" (в собственности Якутии) осуществляют, по данным компании, порядка 40% внутрирегиональных перевозок, ежегодно перевозя свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.