Подать первый сетевой газ в дома жителей Иркутской области планируется в конце 2019 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Подать сетевой природный газ в дома жителей поселка Жигалово, с которого начнется газификация Иркутской области, планируется в конце 2019 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Левченко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы с "Газпромом" договорились о конце этого года", - сказал Левченко, отвечая на вопрос о том, когда начнется подача газа в Жигалово.

Он сообщил, что тариф для потребителей пока не определен, решить этот вопрос с "Газпромом" планируется в ближайшее время.

"Надеюсь, тариф будет таким, что субсидирования не потребует", - сказал Левченко, уточнив, что жителям нужно будет помочь с приобретением оборудования и подключением к газу, так как для сельского населения эти расходы будут существенными. По словам губернатора, на первом этапе потребление газа будет небольшим - всего 5 млн кубометров в год.

Ранее пресс-служба правительства Иркутской области сообщала, что региональные власти выполнили все свои обязательства по подготовке Жигалово к приему сетевого газа. Построено 45,3 км внутрипоселковых газораспределительных сетей, к ним подключены семь муниципальных газовых теплоисточников. Газовые сети охватывают 70% жилищного фонда Жигалово, где проживает около 5 тыс. человек.

Газ в Иркутскую область пойдет с Ковыктинского газоконденсатного месторождения.