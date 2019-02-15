Власти Севастополя просят, чтобы аэропорт Бельбек стал международным

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя обратилось в Минтранс РФ с просьбой организовать международный пункт пропуска в строящейся гражданской части аэропорта Бельбек, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.

Бельбек является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать и гражданские самолеты. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО "Международный аэропорт "Симферополь", доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя.

"Позицию о необходимости закладывать [международный пункт пропуска] мы высказали в адрес Министерства транспорта РФ. Пока решения нет", - сказал Овсянников. Он уточнил, что аэропорт, как и сообщалось ранее, будет ориентирован на деловую авиацию и чартерные рейсы. Пассажиропоток составит до 10 тыс. человек в год.

Губернатор пояснил, что сейчас, когда завершено обновление основных элементов аэродрома, идет подготовка к строительству гражданской инфраструктуры.

"[Гражданская составляющая] является зоной ответственности непосредственно АО "Международный аэропорт "Симферополь". Они пока находятся в стадии подготовки и проектирования гражданского аэровокзального комплекса", - добавил Овсянников.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.