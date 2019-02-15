"Ъ": банк "Возрождение" может сменить собственников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Группа ВТБ, владеющая банком "Возрождение", может присоединить его к Почта-банку либо продать подмосковным властям. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в ВТБ.

"Одним из возможных вариантов является присоединение "Возрождения" к Почта-банку", - сообщил изданию один из собеседников. Он также пояснил, что сделка обусловлена необходимостью защиты банка от санкций. Так, Почта-банк, в котором ВТБ принадлежит 49,999%, не находится под санкциями.

Другие источники рассказали "Коммерсанту", что ВТБ также рассматривает возможность продажи "Возрождения" подмосковным властям либо рыночному инвестору. Однако деталей возможной сделки они не привели.

Пресс-службы ВТБ, Почта-банка, "Почты России" отказались от комментариев изданию.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, что ВТБ может отказаться от интеграции банка "Возрождение".

ВТБ в начале октября 2018 года стал владельцем 85% акций "Возрождения", закрыв сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего контролирующего акционера "Возрождения" Дмитрия Ананьева. В феврале этого года ВТБ увеличил долю в банке до 96,3%.