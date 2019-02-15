Власти Ростовской области намерены развивать региональную авиацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил возможности возрождения аэропорта Волгодонска, который сейчас не эксплуатируется. Как сообщил он в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи, власти намерены развивать региональную авиацию.

"Потребность с учетом развития этой части Ростовской области - Волгодонск и почти 500 тыс. проживающих в этой зоне на востоке области - она, очевидно, существует. И мы должны будем эту тему [возрождения аэропорта Волгодонска] рассматривать, но с точки зрения создания условия для развития региональной авиации. Без федерального центра это будет сделать весьма сложно. Мы над этим постоянно задумываемся, ищем какие-то новые решения, возможно, это государственно-частное партнерство, возможно участие, в том числе, федеральных структур", - сказал он, уточнив, что аэропорт Волгодонска находится в федеральной собственности.

Что касается аэропорта Таганрог-Южный, эксплуатантом которого является Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК), то его развивают "по программе оборонного комплекса", добавил Голубев. По его словам, площадка останется аэродромом для экспериментальной авиации.

Аэропорт Волгодонска расположен в Цимлянском районе Ростовской области. Авиасообщение было налажено в 1970-е годы. В 2002 году полеты прекратились.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.