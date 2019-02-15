"РЖД Логистика" заинтересована в создании комплекса рядом с аэропортом Платов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "РЖД Логистика" намерена развивать грузоперевозки через Ростовскую область и рассматривает возможность создания логистического комплекса рядом с аэропортом Платов. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Василий Голубев.

"В ближайшее время в районе аэропорта разместятся несколько логистических центров, таких как оптово-распределительный центр с объемом инвестиций в 19,2 млрд рублей, терминал почтовой связи - инвестиции около 4 млрд рублей. Французская компания FM Logistic в сентябре этого года сдаст первую очередь [складского] комплекса (инвестиции порядка 2,5 млрд рублей). Сейчас этим заинтересовалась логистическая компания РЖД. Она прогнозирует большой объем грузов, которые в эту часть будут доставляться, и на уровне РЖД идет рассмотрение с учетом развития этой территории", - сказал Голубев, отметив, что в перспективе по своей инфраструктуре и мощности аэропорт Платов сможет претендовать на статус хаба.

По его словам, речь идет о развитии аэрополиса - аэропортового комплекса Платов, расположенного в 29 км от Ростова-на-Дону, и прилегающей к нему территории. В этом году на подъезде к аэропорту завершат ремонт четырехполосного участка трассы М-4 "Дон".

Старый ростовский аэропорт закрыли 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально возведен к чемпионату мира по футболу и стал крупнейшим инфраструктурным проектом Ростовской области.

"РЖД Логистика" - крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор. Компания создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.