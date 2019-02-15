Власти Калмыкии ввели для сельских жителей льготы по тарифам на обращение с мусором

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Тариф на обращение с мусором для жителей сел Калмыкии с февраля уменьшится почти на треть с 87 рублей до 54 рублей, тогда как для городских жителей он останется прежним, сообщил в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Алексей Орлов.

"Две трети населения Калмыкии - это сельчане, для них этот тариф был очень высоким - 81-87 рублей с человека. Поэтому в январе - подчеркну, месяца не прошло - мы приняли решение совместно с региональным оператором: мы сохраняем уровень тарифа для городского населения, а для села с 87 рублей мы опустили тариф до 54 рублей. Если за январь квиток на оплату люди получили по старому тарифу, то уже за февраль придет по новому тарифу 54 рублей", - сказал Орлов.

При этом глава Калмыкии отметил, что с начала реализации мусорной реформы в республике были и есть самые низкие тарифы не только в Южном федеральном округе, но и в целом по стране. По его словам, все льготные категории граждан, в том числе многодетные семьи, будут иметь ту же самую господдержку. "Если среднедушевой доход семейный не превышает 20 тыс. рублей - то 50% скидка в независимости от категории, льготный или не льготный", - добавил он.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.