Аксенов: план развития совместной с Сирией судоходной компании будет готов к 1 марта

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. План развития и формирования совместной крымско-сирийской судоходной компании будет готов к 1 марта этого года, ожидается, что в марте компания уже приступит к перевозке товаров, сообщил в пятницу ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее Аксенов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве регионов. Он закрепляет намерение Крыма и Сирии развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе в рамках планов по созданию Крымско-сирийского торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.

"Договорились, что до 1 марта полностью план развития и формирования судоходной компании будет. В течение самого марта должны полностью зафрахтовать суда и приступить уже к перевозкам. Планируется четыре судна [задействовать] по перевозкам", - отметил Аксенов.

По его словам, предварительно уже ряд предприятий дали согласие, изучили рынки сбыта, понимают, что везти и какую продукцию, согласованную с сирийской стороной. "Уже все в процессе находится", - сказал он.

Глава республики отметил, что организация грузоперевозок с Сирией не потребует модернизации портов Крыма. "По тем объемам, которые есть, достаточно мощностей наших портов, Керченского и Феодосийского. Необходимости в модернизации нет", - сказал Аксенов.

Ранее министр промышленной политики республики Андрей Васюта сообщал ТАСС, что первые поставки товаров из Крыма в Сирию планируется наладить в конце февраля - начале марта. Власти полуострова намерены экспортировать продукты питания, посуду, электрооборудование, сварочное оборудование, ручной рабочий инструмент. Сирия в качестве обратных грузов может поставлять овощи, фрукты, фосфаты для производства удобрений.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.